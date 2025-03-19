Крупнейший инвестор EPAM продал акции почти на миллиард долларов 19.03.2025, 16:26

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Американский фонд значительно сократил свою долю в компании.

Американский фонд Capital Research Global Investors значительно сократил свою долю в EPAM — до 4,3%. Об этом пишет CNews со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам (SEC) США. Внимание на публикацию обратил devby.io.

В мае 2024 года издание сообщало, что фонду принадлежало 13,3% акций EPAM. Исходя из текущих котировок, рыночная стоимость проданного пакета составляет 952 млн долларов.

Акции EPAM достигали пика в конце 2021 года, когда их котировки на Nasdaq доходили до 700 долларов. В конце февраля 2022 года, после начала войны в Украине, они упали более чем в 3 раза — ниже 200 долларов. К тому августу акции частично отыграли падение и стали стоить 420 долларов. К середине 2023-го курс упал до 220 долларов, к середине 2024-го поднялся до 310 долларов, затем началось новое падение. Сейчас акции EPAM стоят 183 доллара.

По состоянию на начало 2024 года крупнейшим после Capital Research Gloabl Investors акционером EPAM был американский фонд Vanguard Group с долей 11,8%.

У американского фонда BlackRock было 8,2% акций. Основатель и гендиректор EPAM Аркадий Добкин владел 3,5% акций.

В 2024 году выручка EPAM составила 4,7 млрд (+0,8% год к году), операционная прибыль — 544 млн долларов (+8%), чистая прибыль — 454 млн долларов.

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