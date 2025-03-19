Что выберет Трамп Юрий Федоров

19.03.2025, 16:34

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Юрий Федоров

Остается три возможности.

Итак, случилось то, чего все с нетерпениям ждали – Трамп и Путин поговорили по телефону. И продолжался этот разговор то ли два, то ли два с половиной часа.

И что в результате? Фактически, Путин послал своего визави по известному адресу. Он, разумеется, воздал должное стремлению последнего «способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий», но выдвинул свои известные требования – прекращение военной помощи Украине и мобилизации в ВСУ. Иными словами, вы капитулируйте, а я потом может быть соглашусь с прекращением огня.

Правда, договорились о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и о том, что надо бы обсудить конкретные детали обеспечения безопасности в Черном море. Дело, конечно, полезное, но войну этим остановить невозможно.

И Трампу нужно вовсе не это. Ему нужно именно прекращение огня – это эффектно, красиво и дает основания претендовать на Нобелевскую премию мира. Он выкрутил руки Зеленскому, который после недолгого размышления согласился.

Но Путин в свойственной ему манере решил над «партнером» поиздеваться и, надо предполагать, долго и нудно рассказывал Трампу о своих требованиях. Из опубликованных и Кремлем, и Белым домом сообщений о беседе вовсе не следует, что Трамп смог поставить Путина на место.

У Трампа теперь есть три возможности.

Первая – забыть о русской агрессии против Украины и заняться еще чем-нибудь, например, переселять арабов из Газы в Сомали. Правда, и здесь успех не гарантирован. Вторая – продолжать помощь Украине и, одновременно, втянуться в длительные, вязкие переговоры с Москвой. Но это вовсе не то, что ему нужно. И третья – наконец, показать Путину, что с США и с ним, великим и могучим Трампом, шутить себе дороже.

Интересно, что он выберет?

Юрий Федоров, «Фейсбук»

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