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В Минской области участились случаи отравления алкогольными суррогатами

  • 19.03.2025, 16:47
В Минской области участились случаи отравления алкогольными суррогатами

Спасти удалось не всех.

С начала 2025 года в Минской области зафиксированы четыре случая отравления алкогольными суррогатами, сообщает Onliner со ссылкой на Следственный комитет.

В Борисовском районе проводится проверка по факту гибели двух мужчин. 39-летний житель деревни Зембин употребил жидкость для очистки автомобильных стекол и скончался. Еще один случай произошел с 62-летним жителем Борисова, который ошибочно принял смертельно опасную щавелевую кислоту за спиртное.

В Минском районе от суррогата тоже пострадали два человека. 48-летний житель Мачулищей по ошибке выпил тормозную жидкость — в похожей бутылке у него рядом хранился алкогольный напиток. Благодаря своевременной помощи врачей мужчина остался жив. А вот 60-летний мужчина из деревни Ашмянцы скончался после того, как выпил стеклоомыватель, который хранил в его гараже племянник.

Следователи продолжают проверки, выясняя обстоятельства трагедий. А также призывают белорусов быть предельно осторожными и не употреблять сомнительные жидкости, которые могут оказаться смертельно опасными.

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