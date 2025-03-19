В Минской области участились случаи отравления алкогольными суррогатами
- 19.03.2025, 16:47
Спасти удалось не всех.
С начала 2025 года в Минской области зафиксированы четыре случая отравления алкогольными суррогатами, сообщает Onliner со ссылкой на Следственный комитет.
В Борисовском районе проводится проверка по факту гибели двух мужчин. 39-летний житель деревни Зембин употребил жидкость для очистки автомобильных стекол и скончался. Еще один случай произошел с 62-летним жителем Борисова, который ошибочно принял смертельно опасную щавелевую кислоту за спиртное.
В Минском районе от суррогата тоже пострадали два человека. 48-летний житель Мачулищей по ошибке выпил тормозную жидкость — в похожей бутылке у него рядом хранился алкогольный напиток. Благодаря своевременной помощи врачей мужчина остался жив. А вот 60-летний мужчина из деревни Ашмянцы скончался после того, как выпил стеклоомыватель, который хранил в его гараже племянник.
Следователи продолжают проверки, выясняя обстоятельства трагедий. А также призывают белорусов быть предельно осторожными и не употреблять сомнительные жидкости, которые могут оказаться смертельно опасными.