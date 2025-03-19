На аукцион выставили крупнейший в Молодечно торговый центр 1 19.03.2025, 16:59

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За готовый действующий бизнес просят солидную сумму.

Торговый центр «Спутник» на одной из центральных улиц Молодечно выставили на продажу. Как следует из данных аукционной площадки, за здание, которое почти полностью заполнено арендаторами, просят свыше $8 млн, пишет OL.

«Спутник» находится на улице Великий Гостинец. Здесь очень неплохой трафик транспорта и людей. Поэтому торговый центр площадью около 9 тыс. кв. м заполнен арендаторами на 98%. Торги назначены на 17 апреля.

Среди якорных арендаторов ТЦ: «Евроопт», «5 элемент», «Кари гипер», «Пинскдрев», «Калинка», «Элиз» и другие компании и сети. Сообщается, что большинство договоров аренды — долгосрочные. То есть это готовый действующий бизнес с хорошим ремонтом.

Торговый центр появился на месте одноименного радиозавода, который когда-то являлся гигантом советской оборонной промышленности. Затем его присоединили к ОАО «Электромодуль», а у него 50% акций выкупило ЗАО «Политоргконсалт», которое сейчас и является собственником ТЦ.

По данным realt.by, эта компания специализируется на сдаче в аренду и продаже помещений как в Молодечно, так и в других городах — Бресте, Новополоцке, Солигорске, Орше.

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