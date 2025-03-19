Хоккей вместо прорыва Владимир Пастухов

19.03.2025, 17:04

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Владимир Пастухов

Путин и Трамп, как в средние века, обмениваются дарами.

Итоги телефонного разговора Путина и Трампа остались «в зоне ожидания»: продвижение без прорыва.

Стратегическая инициатива в формировании переговорной повестки остается за Москвой, что не исключает компромиссов со стороны Путина.

Москва по-прежнему более изобретательна в поиске подходов к администрации Трампа (умеет ее готовить), и за счет этого оказывается после каждого нового раунда переговоров в психологически более выигрышной позиции, чем в предыдущем раунде.

Москва с помощью Вашингтона задает рамки дискуссии, а Киев вынужден на следующем шаге их корректировать под свои нужды с большим или меньшим успехом.

Россия ради сохранения «химии взаимопонимания» с Трампом жертвует некоторыми тактическими позициями: формально (точнее - на словах) в итоге приняты именно предложения Украины по приостановке ударов по энергетическим объектам, а не о полном прекращении огня.

Путин обременяет свое как бы согласие на перемирие множеством условий, которые либо вообще неприемлемы для Украины, либо крайне рискованы для нее. Таким образом, мяч снова перепасовывается на сторону Зеленского, которому предстоит столкнуться с еще большим давлением со стороны Трампа.

Параллельно Россия и Америка упоенно обсуждают охоту на «белого слона» - некую суперсделку, которая включает де-факто полную разблокировку экономического сотрудничества между двумя странами и даже его «бустер», а также некие взаимные уступки в зонах пересечения интересов (типа размена сохранения баз в Сирии на отказ от поставок современного оружия Ирану).

Путин и Трамп, как в средние века, обмениваются дарами. В качестве жеста доброй воли Трамп подарил Путину хоккей. Что подарил Путин Трампу, мы узнаем нескоро…

Владимир Пастухов, Telegram

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