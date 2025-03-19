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The Guardian: Великобритания ответила Путину

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  • 19.03.2025, 17:38
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The Guardian: Великобритания ответила Путину

Лондон будет поддерживать Украину, несмотря на требования Кремля.

Великобритания не прекратит поставки вооружения Украине и обучение украинских военных, несмотря на требования Кремля об отмене иностранной военной помощи Киеву для достижения мира.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на собеседников в британской оборонной сфере.

В Британии подчеркнули, что позиция страны не изменилась, и поток военной помощи стоимостью 4,5 млрд фунтов стерлингов в этом году (более 5 млрд долларов) — «не прекратится только потому, что этого требует Кремль».

19 марта министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что его страна и Европейский Союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия в Украину на фоне разговоров о потенциальном временном прекращении огня.

Лемми сообщил, что обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас возможность отправить в Украину дополнительные военные поставки до того, как будет достигнуто широкое временное прекращение огня.

18 марта после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле заявили о требовании прекратить военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

Позже Трамп заявил, что Путин не выдвигал требований о прекращении помощи Украине.

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