А ведь это XXI век Александр Подрабинек

19.03.2025, 17:47

Александр Подрабинек

Такая вот инерция политического мышления.

Одна невзначай оброненная фраза может сказать о политике больше, чем тщательный анализ его многочисленных выступлений.

18 марта президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей выразил недоумение по поводу «Большой семерки»: «Почему она большая, непонятно… Что там большого?.. Куда ни посмотришь — на карте не видно никого!..»

То есть, большие страны – это в его понимании страны с большой территорией. Не с высоким уровнем жизни, не с современным здравоохранением и образованием, не с эффективной правовой системой, не с гарантированными гражданскими правами и ответственной властью.

Нет, это страны, у которых много квадратных километров! Страны, которые хорошо видны на карте!

Мне это напоминает известный разговор Черчилля со Сталиным в 1943 году. Черчилль настаивал на важной роли Ватикана в международной политике, а Сталин оборвал его вопросом: «А сколько дивизий у папы Римского?»

То есть, в понимании этого примитивного диктатора сила Ватикана состояла не в огромном влиянии Святого Престола на миллионы католиков по всему миру, а в количестве имеющихся у него дивизий.

Идея о том, что величие страны зависит от ее географических размеров, тянется в сегодняшний день из времен колониальных захватов. Такая вот инерция политического мышления. Можно сказать, политический атавизм.

И страдают им, увы, не только властелины империй зла. Одному мерещится восстановление СССР в его имперских границах, другому – поглощение Тайваня коммунистической Поднебесной, третьему – присоединение Гренландии и Канады в качестве новых американских штатов.

Боже мой, а ведь это XXI век, третье тысячелетие на дворе!

Александр Подрабинек, «Фейсбук»

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