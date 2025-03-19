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«Хоть умоляйте меня, но я есть не буду»

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  • 19.03.2025, 17:50
  • 5,146
«Хоть умоляйте меня, но я есть не буду»

Футболисты из Африки рассказали о своем отношении к белорусской кухне.

Африканцы, играющие в белорусских клубах, поделились впечатлениями о еде в нашей стране, пишет betnews.by.

Нигериец Люк Нельсон из «Агро-Пелище» (Каменец) был наиболее критичен к беларусской еде: «Не понимаю, как можно есть черный хлеб без сахара. Как? Хоть умоляйте меня, но я есть не буду — он же на вкус несладкий! Люблю и белый хлеб с сахаром. Также я не пью водку и пиво, не ем тунец, соления. Кроме того, не очень нравятся салаты, которые здесь делают. Конечно, я их ем. Но если есть возможность, то лучше я сам приготовлю салат».

С положительной стороны Нельсон отметил блины и жареную картошку.

Соотечественник Нельсона Дуглас Висдом из «Слонима» заявил, что он «очень разборчивый в еде человек»:

— Ничего плохого не скажу, но привык к другой еде — африканской и английской. Например, не могу есть белорусские супы. Для меня это странно.

По словам Висдома, он в основном готовит себе рис и томатное рагу с курицей, индейкой либо свининой.

Камерунец из «Витебска» Эгедег Малуар признался, что его устраивает все — за одним исключением: «Всегда с аппетитом ем белорусские блюда, и они мне нравятся. Но гречка кажется чем-то очень странным. Не очень нравится ее особый вкус».

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