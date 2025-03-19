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Начался разговор Зеленского с Трампом

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  • 19.03.2025, 17:52
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Начался разговор Зеленского с Трампом

Президент Украины хочет услышать от американского коллеги детали разговора с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский начал телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как передает корреспондент unian.net, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Президент Украины проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», - отметил Никифоров.

Сегодня, 19 марта, Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом будет обсуждать детали следующих шагов как двигаться дальше, потому что без Украины невозможно закончить войну справедливым миром.

Также Зеленский хочет услышать от Трампа детали его разговора с Путиным.

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