Начался разговор Зеленского с Трампом

Начался разговор Зеленского с Трампом3
- 19.03.2025, 17:52
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Президент Украины хочет услышать от американского коллеги детали разговора с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский начал телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Как передает корреспондент unian.net, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
«Президент Украины проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом», - отметил Никифоров.
Сегодня, 19 марта, Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом будет обсуждать детали следующих шагов как двигаться дальше, потому что без Украины невозможно закончить войну справедливым миром.
Также Зеленский хочет услышать от Трампа детали его разговора с Путиным.