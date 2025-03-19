Стало известно о задержании популяризатора науки из Гомеля 1 19.03.2025, 18:02

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Дмитрий Новиков

Мужчину задержали вместе с гражданской женой.

Как стало известно «Флагштоку» из нескольких источников, гомельчанин Дмитрий Новиков в конце октября 2024 года был задержан милицией вместе с гражданской женой Викторией Разувановой. Задержание произошло в Минске, где Дмитрий и Виктория жили в последнее время.

Причиной задержания стали фотоснимки с митинга 2020 года, найденные при досмотре телефона. Суд над Дмитрием должен начаться в конце марта по статье 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Статус Виктории устанавливается.

Дмитрий Новиков известен в Гомеле по прозвищу Огневит как автор-исполнитель, популяризатор науки, краевед, блогер. В последнее время его деятельность была связана с популяризацией археологии и палеонтологии.

В конце 2024 года его проекты — Telegram-канал «Байки дядюшки Огневита», сайт PaleoNews, YouTube-канал с путеводителем по Беларуси перестали обновляться.

На сайте PaleoNews Дмитрий публиковал новости палеонтологии, переводы иностранных новостных агентств и информацию, полученную от российских ученых.

На YouTube-канале Новиков делился любимыми маршрутами и интересными находками, рассказывал про интересные, но неочевидные места и достопримечательности Беларуси, о которых обычно не пишут в стандартных гидах и путеводителях.

Подписчики его краеведческого канала предприняли попытку самостоятельных поисков Дмитрия Новикова и пришли к неутешительному заключению: «Все каналы, что кидали посты о пропаже автора, посты удалили, что плохой знак».

Примечательно, что в Telegram обнаружилось несколько активных аккаунтов, выдающих себя за контактную страницу Дмитрия Новикова. Вероятно, такие аккаунты были созданы с целью провокаций.

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