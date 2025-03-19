Турцию накрыла волна протестов

Турцию накрыла волна протестов2
- 19.03.2025, 18:06
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Люди возмущены задержанием мэра Стамбула и главного оппонента Эрдогана.
В Стамбуле возле главного управления полиции в среду, 19 марта, собрались протестующие, которые считают, что задержание оппонента президента Реджепа Эрдогана и мэра Стамбула Экрема Имамоглу является ударом по турецкой демократии.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечает агентство, Имамоглу ранее задержали и обвинили в коррупции и содействии террористической группировке, что вызвало протесты и возмущение со стороны оппозиции и критиков правительства.
Более 100 человек собрались возле полицейского управления, куда был доставлен Имамоглу после задержания.
«Они совершают государственный переворот прямо сейчас против Имамоглу, который четыре раза победил Эрдогана с 2019 года по воле нации», — заявил один из протестующих.
Reuters отмечает, что Силы безопасности Турции забаррикадировали улицы, ведущие к полицейскому управлению. Также были перекрыты дороги из-за того, что офис губернатора Стамбула запретил все публичные собрания после задержания Имамоглу.
Как добавляет турецкая служба телеканала CNN, в Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции некоторые депутаты заняли трибуну и отреагировали на задержание мэра Стамбула Имамоглу.
В частности, резко раскритиковала задержание мэра Стамбула вице-председатель парламентской фракции Республиканской народной партии Али Магир Башарир.
«С болью сообщаю, что сегодня на рассвете в дом нашего мэра Стамбула осуществлен полицейский рейд с 20 автомобилями. Адвокатов и депутатов не пустили внутрь. С того момента метро на европейской части города было остановлено. Интернет начал работать с перебоями. К сожалению, такие действия характерны для периодов военных переворотов», — заявила она.
Ранее 19 марта сообщалось, что в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным политическим конкурентом президента Реджепа Эрдогана. Формально его подозревают в связях с коррупцией и терроризмом.
По информации Anadolu, прокуроры выдали ордера на арест еще около 100 человек по этому делу. Среди них есть бизнесмены и журналисты. Сам Имамоглу 18 марта утверждал, что возле его дома находятся сотни полицейских.
Задержание мэра произошло на следующий день после того, как Стамбульский университет отозвал диплом бакалавра Экрема Имамоглу «из-за нарушений».
В ближайшее время Имамоглу должны были выдвинуть в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах 2028 года. Однако в Турции необходимо получить высшее образование, чтобы баллотироваться на пост главы государства.
Despite trying to ban protests for 4 days after police in Turkey have arrested the mayor of Istanbul and Erdogan's presidential rival, Ekrem Imamoglu, student protesters at Istanbul University are out protesting!— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 19, 2025
Erdoğan has gotta go! pic.twitter.com/ywy7DI0bIb
BREAKING:— Sarah Malcangi (@MalcangiSarah) March 19, 2025
Chaos erupts at Istanbul University as students clash with riot police after this morning's arrest of Ekrem İmamoğlu, presidential candidate of Turkey's main opposition party & Mayor of Istanbul.
He was considered Erdogan’s main rival in the 2028 Turkish election… pic.twitter.com/zxU2p7YVFC