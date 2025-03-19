Турцию накрыла волна протестов 2 19.03.2025, 18:06

2,542

Люди возмущены задержанием мэра Стамбула и главного оппонента Эрдогана.

В Стамбуле возле главного управления полиции в среду, 19 марта, собрались протестующие, которые считают, что задержание оппонента президента Реджепа Эрдогана и мэра Стамбула Экрема Имамоглу является ударом по турецкой демократии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечает агентство, Имамоглу ранее задержали и обвинили в коррупции и содействии террористической группировке, что вызвало протесты и возмущение со стороны оппозиции и критиков правительства.

Более 100 человек собрались возле полицейского управления, куда был доставлен Имамоглу после задержания.

«Они совершают государственный переворот прямо сейчас против Имамоглу, который четыре раза победил Эрдогана с 2019 года по воле нации», — заявил один из протестующих.

Reuters отмечает, что Силы безопасности Турции забаррикадировали улицы, ведущие к полицейскому управлению. Также были перекрыты дороги из-за того, что офис губернатора Стамбула запретил все публичные собрания после задержания Имамоглу.

Как добавляет турецкая служба телеканала CNN, в Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции некоторые депутаты заняли трибуну и отреагировали на задержание мэра Стамбула Имамоглу.

В частности, резко раскритиковала задержание мэра Стамбула вице-председатель парламентской фракции Республиканской народной партии Али Магир Башарир.

«С болью сообщаю, что сегодня на рассвете в дом нашего мэра Стамбула осуществлен полицейский рейд с 20 автомобилями. Адвокатов и депутатов не пустили внутрь. С того момента метро на европейской части города было остановлено. Интернет начал работать с перебоями. К сожалению, такие действия характерны для периодов военных переворотов», — заявила она.

Ранее 19 марта сообщалось, что в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным политическим конкурентом президента Реджепа Эрдогана. Формально его подозревают в связях с коррупцией и терроризмом.

По информации Anadolu, прокуроры выдали ордера на арест еще около 100 человек по этому делу. Среди них есть бизнесмены и журналисты. Сам Имамоглу 18 марта утверждал, что возле его дома находятся сотни полицейских.

Задержание мэра произошло на следующий день после того, как Стамбульский университет отозвал диплом бакалавра Экрема Имамоглу «из-за нарушений».

В ближайшее время Имамоглу должны были выдвинуть в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах 2028 года. Однако в Турции необходимо получить высшее образование, чтобы баллотироваться на пост главы государства.

Despite trying to ban protests for 4 days after police in Turkey have arrested the mayor of Istanbul and Erdogan's presidential rival, Ekrem Imamoglu, student protesters at Istanbul University are out protesting!



Erdoğan has gotta go! pic.twitter.com/ywy7DI0bIb — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 19, 2025

BREAKING:



Chaos erupts at Istanbul University as students clash with riot police after this morning's arrest of Ekrem İmamoğlu, presidential candidate of Turkey's main opposition party & Mayor of Istanbul.



He was considered Erdogan’s main rival in the 2028 Turkish election… pic.twitter.com/zxU2p7YVFC — Sarah Malcangi (@MalcangiSarah) March 19, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com