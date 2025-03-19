Спецпосланник Трампа назвал новые сроки достижения перемирия в Украине

Спецпосланник Трампа назвал новые сроки достижения перемирия в Украине4
- 19.03.2025, 18:17
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В ближайшие дни пройдет встреча представителей США и РФ.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил уверенность, что полноценное перемирие в Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель.
«Переговоры о всеобъемлющем прекращении огня будут проходить в ближайшие дни. Я думаю, что нам удастся достичь соглашения в течение пары недель», — заявил он в интервью Bloomberg.
Уиткофф уточнил, что представители США и России планируют провести встречи в Саудовской Аравии 24 или 25 марта. На начальном этапе переговоры будут проходить на экспертном уровне, в ходе которых стороны обсудят ключевые условия прекращения боевых действий.
Состоявшийся накануне телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным Уиткофф назвал «эпичным» и нацеленным на достижение конкретных результатов. При этом он подчеркнул, что в ходе беседы вопрос санкций не обсуждался, но не исключил возможности личной встречи лидеров двух стран в будущем.
Телефонные переговоры Трампа и Путина состоялись вечером 18 марта. В ходе разговора Путин поддержал предложение о временном прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины и России сроком на 30 дней. Однако для достижения полного перемирия Путин выдвинул ряд условий, включая прекращение мобилизации в Украине и отказ Запада от дальнейшего военного содействия Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает инициативу Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако он подчеркнул, что Россия фактически отказалась от предложенного 30-дневного режима тишины и планирует продолжать наступательные действия, в частности, на Запорожском направлении, а также в районах Харькова и Сум.