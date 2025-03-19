«К вам приедут студенты» 19.03.2025, 18:20

1,258

В чем разница между белорусской и польской «скорыми»?

В недавней передаче, вышедшей на канале СТВ, министр здравоохранения Александр Ходжаев и главврач «Республиканского клинического медицинского центра» Управления делами президента Ирина Абельская озвучили интересные данные по работе скорой медицинской помощи в стране, пишут «Белые халаты».

Александр Ходжаев заявил: «Приведу цифры, которые являются доказательством доступности медицинской помощи и работы на качество… за 2024 год было 3 миллиона вызовов бригад скорой медицинской помощи».

Принимая во внимание, что реальное население Беларуси (с учетом людей, уехавших из страны) составляет немногим более 9 млн человек, получается, что скорую помощь в среднем вызывал каждый третий житель.

Много это или мало? В 2023 году в среднем по ЕС на каждые 100 тысяч жителей приходилось порядка 25–30 тыс. обращений за скорой медицинской помощью. В 2024 году этот уровень в целом сохранился.

Между странами наблюдаются заметные различия: от 10–15 тыс. вызовов (на 100k) в год в некоторых странах Восточной Европы до 30 тыс. и более в странах Западной Европы с большей доступностью экстренной медицины. Указанные значения основаны на официальных отчетах и статистике Еврокомиссии и национальных органов.

Посчитав, что в Беларуси выходит около 33 тысячи вызовов на 100 тысяч человек, мы видим, что показатели доступности скорой медицинской помощи в нашей «социально ориентированной» стране примерно равны тем, что существуют в Евросоюзе.

При этом в большинстве стран ЕС состояние медицины открыто и заслуженно критикуют, а у нас же стараются жонглировать цифрами, пытаясь представить ситуацию в выгодном для чиновников свете.

Немаловажен также вопрос не только количества, но и качества. Главврач «Республиканского клинического медицинского центра» Управления делами президента Ирина Абельская, возглавлявшая рабочую мониторинговую группу, которая на протяжении двух лет «кошмарит» систему здравоохранения, во время ток-шоу признала, что еще несколько лет назад «бригады скорой помощи были не совсем правильно укомплектованы, подготовлены».

А «единицы из специалистов, работавших в ФАПах, понимали, что надо вызвать бригаду скорой медицинской помощи». Далее она отметила, что за два года ситуацию удалось исправить.

Мы вновь видим удивительную ситуацию: в белорусском зазеркалье удается решить глобальную проблему, над которой страны с гораздо более развитой экономикой и уровнем медицины бьются годами.

При этом Абельская отмечает: «Вызов бригады стоит 164 рубля по итогам 2024 года. И сейчас можно понять, что та бригада, которая выехала на температуру 37,2, не выедет на более серьезный, жизненно важный случай».

И это — очень важное замечание. «Белые халаты» обратились к медику, которая раньше работала в белорусской «скорой», а сейчас — в польской, и попросили поделиться, в чем между ними разница.

В Беларуси, особенно в больших городах, по вызову скорой к вам с большой долей вероятности приедут студенты, причем далеко не всегда старших курсов. В Польше это будут только специалисты с законченным медицинским образованием.

Около трети вызовов в Беларуси — «перевозки»: люди пользуются скорой как бесплатным такси, которое отвозит их в больницу, на сдачу анализов и т. д. В Польше подобное тоже случается, но значительно реже.

В Беларуси распространена «спихотерапия». Диспетчеры без разбора скидывают вызовы на скорую, а скорая старается быстрее отправить пациента в стационар. В Польше диспетчеры гораздо профессиональнее, они отсекают большинство бессмысленных вызовов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com