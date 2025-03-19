Весь пар ушел в гудок 4 Андрей Зубов

19.03.2025, 18:55

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Три урока, которые дал нам Трамп.

Мир ждал результата «исторического телефонного разговора» между Путиным и Трампом и ничего не дождался, как и предполагали наиболее проницательные. «Весь пар ушел в гудок», пароход мирных соглашений между Россией и Украиной так и не отправился в плавание.

Новое пришествие Дональда Трампа в качестве президента сильнейшей страны мира повсюду почти оказалось громким гудком без всякого последующего реального созидания, далеко не только в страшной войне в Украине.

Но можно ли считать нового президента США только смешным и бесполезным пугалом? — Думаю, все же — нет. Если не сам Трамп, то через его и его команды действия обнажились реальные трагические напряжения в современном мире, которые до того успешно камуфлировались дипломатией и умолчаниями СМИ. И не только обнажились, но требуют неотложного и ответственного решения. Иначе бандитская агрессия Кремля может обрушить до основания здание мирового порядка в самое короткое время. Начавшаяся 11 лет назад агрессия России против Украины легко может стать прологом мировой ядерной войны, но может и не стать, если из новых вызовов Трампизма миру извлечь те уроки, которые мир отказался извлекать из самого факта агрессии России в предыдущие годы.

Урок первый — Европа, это не придаток Атлантической системы безопасности, а самостоятельный коллективный актор. При том добившийся за последние полвека удивительного внутреннего единодушия. Европе было исключительно выгодно экономить на собственной обороне за счет США, но это делало ее крайне уязвимой в случае, если трансатлантический союзник вновь возжелает блистательной изоляции или перейдет (кто бы мог подумать!) на сторону антидемократических и империалистических сил тоталитарной «оси зла».

Не Америка, а Европа взрастила либеральные ценности в течение тысячелетий, начиная от эллинской демократии и римского правового государства, христианской нравственности и утверждения бесценности человеческой личности. Европейские политические мыслители и религиозные философы создали основания либерализма, которыми только 250 лет назад воспользовалось и то европейское сообщество, которое, в стремлении к сохранению полноты свободы, перебралось в Новый мир. Теперь старому миру Европы предстоит вновь утвердить эти свои исконные ценности самому. Утвердить в надежде, что они вновь помогут заокеанским родичам вспомнить о свободе и достоинстве личности.

Урок второй — Европа и солидарные с ней страны — Британские доминионы, и далневосточные демократии — Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур — самое мощное экономическое сообщество в мире, существенно превосходящее и по научному потенциалу, и по производственной мощи США. О России мы даже не упоминаем. Теперь, вновь становясь главным оплотом гуманистических ценностей, Европа и солидарные с ней страны обязаны создать соответствующий их мощи военно-оборонительный потенциал, чтобы защищать принципы демократии и достоинства человека во всем мире, в том числе и в Украине, где сейчас проходит передний рубеж борьбы между тоталитаризмом и свободой. Сумеет это сообщество очень различных государств утвердить свое единство ради высших целей, изжить послевоенный комплекс ребенка, вцепившегося в руку сильного дяди Сэма — и мир человеческого достоинства вновь будет надежно защищен.

Третий урок: Трамп воспользовался широким недовольством простых людей США вседозволенностью либеральной демократии. «Пробудившиеся» — Woke — не смогли перевоспитать общество Америки. Люди в подавляющем большинстве продолжают ценить традиционные ценности обычной семьи, состоящей из мужа, жены и детей, считать Христофора Колумба великим первопроходцем, а генерала Ли — честным, пусть и заблуждающимся, человеком. Для них Джордж Вашингтон — не рабовладелец, а создатель США. И игнорировать эти простые факты, значит отдать судьбу Америки в руки тех, кто не стесняются грубо и с напором отрицать «новые ценности».

Следовательно, разумному политическому центру нельзя игнорировать это склонение воли большинства и идти против него. Продолжать делать так — отдать и США, и другие демократии в руки крайних обскурантов, поскольку у нормального большинства простых граждан нет иного выбора как Woke или Трамп. При такой альтернативе скрепя сердце предпочитают Трампа и стоящего за ним Путина. Та же самая проблема почти во всех странах Европы. Они в одном шаге от победы Альтернативы в Германии, Ле Пен во Франции, в полутора шагах от победы крайних в Великобритании. Общества европейских стран нельзя допустить до этого шага. Нормальность, узурпированную крайними антилиберальными силами, надо вернуть политическому центру. Если он погнушается этим — он потерпит полное поражение в самом недалеком будущем и вытаскивать потом мир из бездны тоталитаризма будет очень трудно.

Но Трамп дал за один месяц миру такие уроки, которые невозможно игнорировать. А вот выводы из них открыты разные. Пока ничего не потеряно, но ясно одно — время расслабленности постисторической эпохи закончилось. Мир вернулся в историю, в ее трагедию, в ее вызов и в ее борьбу за достойную имени человека судьбу.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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