Соболенко показала, как готовила своему бразильскому бойфренду драники 9 19.03.2025, 19:05

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Помогал ей земляк и персональный тренер Антон Дубров.

Видео с приготовлением драников в Майами теннисистка Арина Соболенко выложила в тик-ток.

Вместе с Дубровым они натерли картошку на крупной терке, добавили муку, соль и яйца. Арина жарила готовую смесь на антипригарной сковороде без масла.

Блюдо попробовал бразильский бойфренд Соболенко — бизнесмен Георгиас Франгулис. По ролику видно, что ему понравилось.

После пара отметилась на вечеринке в ресторане японской кухни. В меню — лобстеры с жареным рисом и другие типичные для таких вечеров блюда.

Кроме Соболенко, там были и другие теннисные звезды, в том числе испанец Карлос Алькарас. На фото он в одной компании с первой ракеткой мира.

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