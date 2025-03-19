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Трамп раскрыл первые детали переговоров с Зеленским

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  • 19.03.2025, 19:09
  • 6,302
Трамп раскрыл первые детали переговоров с Зеленским

Разговор длился около часа.

Телефонный разговор между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским завершился, он длился около часа. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

«Только что состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он продолжался около часа. Большая часть беседы была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины», - подчеркнул Трамп.

По словам американского лидера, он попросил госсекретаря США Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца «дать точное описание обсужденных вопросов». Соответствующее заявление будет опубликовано «в ближайшее время».

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