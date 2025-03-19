Лукашенко ввел новшества, которые одновременно затрагивают водителей и валютный рынок 19.03.2025, 19:23

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Что и когда изменится.

В Беларуси в апреле введут изменения по страхованию, это предусмотрено специальным указом Александра Лукашенко. Одно из них касается полисов для водителей, которые ездят из Беларуси в Россию. «Зеркало» рассказывает, что конкретно изменилось в этом вопросе.

Изменение по «синим картам»

В Беларуси водители для поездок в Россию сейчас могут оформить полисы «синяя карта» (как и жители этой соседней страны для того, чтобы прибыть к нам). Стоимость этих страховок рассчитывается в евро.

Нынешним указом Александра Лукашенко тарифы на эти полисы привязали к базовой величине, которая теперь составляет 42 рубля. К примеру, страховка на легковое авто на один месяц обойдется в 68,68 рубля (такой будет сумма, когда заработают изменения — через месяц после официального опубликования, то есть в районе 20-х чисел апреля). Сейчас же тариф на месяц — 19 евро (63,57 рубля по курсу Нацбанка на 19 марта).

Напомним, «синие карты» ранее появились как альтернатива Green Card.

Новшество по ОСАГО

Также Александр Лукашенко своим указом утвердил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который будет действовать в Беларуси и России.

Сумма зависит от рабочего объема двигателя. Например, для машины с объемом от 1800 до 2500 см3 страховка на 15 дней обойдется в 1,57 базовой величины (65,94 рубля), а на год — 3,88 (162,96 рубля). То есть союзная страховка в целом выгоднее «синей карты» для тех, кто часто ездит в Россию.

Напомним, ОСАГО между Беларусью и Россией предполагает, что водитель, оформляя его в Беларуси, может включить в него дополнительное соглашение, которое распространяет действие полиса на РФ. Аналогичная возможность доступна для российских автовладельцев. Стоимость такого полиса должна будет рассчитываться по тарифам страны, где зарегистрирован транспорт, с учетом дополнительных рисков. Право заключать такие договоры предоставляется только страховщикам, зарегистрированным в Беларуси или России, и распространяется на транспорт, зарегистрированный в одной из этих стран. В случае ДТП компенсация убытков будет рассчитываться по правилам страны, где случилось происшествие.

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