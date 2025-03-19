Германия выдвинет Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

Германия выдвинет Бербок на пост главы Генассамблеи ООН1
- 19.03.2025, 19:38
По всей вероятности, она будет избрана на эту должность в июне.
Берлин предложит кандидатуру нынешнего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. Такое решение приняло правительство Германии путем голосования, заявил в среду, 19 марта, официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт, подтвердив тем самым сообщения СМИ.
Бербок обладает «высокой квалификацией» для этой должности и «пользуется большим уважением», добавил он. Ожидается, что Бербок представит свою программу председательства в Генассамблеи ООН в мае, а в начале июня будет избрана путем голосования и в сентябре приступит к исполнению своих обязанностей. Как отмечает dpa, неофициальное решение о назначении немецкого кандидата в ООН уже принято, а голосование является формальностью.