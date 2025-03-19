Главный тренер сборной Беларуси рассказал, верят ли футболисты в свои силы
- 19.03.2025, 19:51
Нашу сборную ожидают первые поединки в 2025 году.
Главный тренер национальной сборной Беларуси Карлос Алос порассуждал на тему ментальности игроков перед товарищескими матчами.
Напомним, наша команда проведет спарринги со сборными Таджикистана и Азербайджана на выезде.
Испанский специалист отметил, что вера в себя – основной компонент для футболиста. И главное то, что думают о сборной ее игроки.
«Нельзя сказать, что я верю в них, а они в себя нет. Мы очень неуступчивая команда, проиграли только 2 матча из 12. Хотелось бы больше побеждать. Это то, над чем предстоит работать. Уверен, ментально игроки хорошо готовы», – сказал Карлос Алос.
Национальная команда проведет первые встречи 2025 года в рамках товарищеского международного выезда. Так, 20 марта Беларусь сыграет с Таджикистаном, а 25-го числа – с Азербайджаном.
Товарищеские встречи станут подготовкой к квалификационному циклу на ЧМ по футболу, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
В отборе «белакрылыя» попали в квартет С. Они будут бороться с командами Шотландии, Греции и со сборной, проигравшей в паре Португалия – Дания.
Матчи квалификации начнутся в сентябре 2025 года. Завершится первый этап отборочной кампании в ноябре.
Затем 12 победителей от каждой группы попадут на чемпионат мира досрочно. Другие 12 стран, которые заняли второе место, поучаствуют в стыковых матчах.
К ним присоединятся четыре лучшие сборные по итогам Лиги наций. Суммарно 16 стран будут разделены на 4 группы в раунде плей-офф с полуфиналом и финалом, состоящим из одной встречи.
Таким образом, к 12 основным участницам чемпионата мира добавятся еще 4 сборные Европы. Матчи плей-офф пройдут 26–31 марта 2026 года.