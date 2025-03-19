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«Машину угнали и изменили VIN-код»

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  • 19.03.2025, 20:02
  • 1,684
«Машину угнали и изменили VIN-код»

Белорус нашел в России свою угнанную машину, но пришлось доказывать, что она его.

В Жлобинском районе белорус доказывал, что угнанный в Россию несколько лет назад «Мерседес» принадлежит ему. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, в январе к судэкспертам обратился мужчина, которому было нужно сделать экспертизу идентификационных маркировочных обозначений легкового авто. У белоруса несколько лет назад угнали «Мерседес», а спустя время иномарка обнаружилась на территории России.

Авто вернули законному владельцу. Но на иномарке не было регистрационных номеров. Также первоначальные маркировочные обозначения - VIN-код автомобиля был уничтожен, поверх преступники нанесли вторичные обозначения.

Белорусские судэксперты смогли полностью установить первоначальный идентификационный номер автомобиля. Благодаря этому белорус смог восстановить в ГАИ документы на свою угнанную машину.

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