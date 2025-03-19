Польша планирует заминировать границу с Беларусью

Польша планирует заминировать границу с Беларусью1
- 19.03.2025, 20:16
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Заместитель министра обороны Польши заявил, что ситуация на границе серьезная.
В Польше хотят разместить противопехотные мины на границах с Беларусью и РФ в рамках проекта «Восточный щит».
Об этом в эфире RMF24 заявил заместитель министра обороны Польши Павел Бейда.
Его слова прозвучали на фоне того, как Литва, Латвия, Эстония и Польша объявили во вторник о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
«У нас нет другого выхода. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границе… Это будет одним из элементов «Восточного щита», – сказал Бейда.
По его словам, у Польши нет противопехотных мин, но есть «возможности их произвести».
«Это будут делать (производить мины. – Ред.) заводы Польской вооруженной группы, но я не хочу вдаваться в детали. Речь идет о заказе на несколько сотен тысяч, можно говорить о миллионе (штук. – Ред.)», – рассказал Бейда.
Комментируя намерение стран Балтии и Польши выйти из конвенции, запрещающей противопехотные мины, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал неправильным то, что «мы запрещаем себе использовать оружие, которое Россия готова применить против нас».