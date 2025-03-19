Mercedes-Benz внедряет человекоподобных роботов на заводе в Берлине
- 19.03.2025, 20:21
Роботы смогут свободно перемещаться по производственным цехам и выполнять уникальные задачи.
Автопроизводитель Mercedes-Benz начинает использовать человекоподобных роботов и искусственный интеллект в процессе на берлинском заводе Marienfelde. Об этом было сообщено в соответствующем пресс-релизе на сайте производителя.
На заводе Marienfelde еще в 2022 году был открыт Mercedes Benz Digital Factory Campus (MBDFC) - центр инноваций компании. Его основой стала цифровая экосистема, которая объединила все программные приложения и производственные данные в глобальной сети Mercedes-Benz. Именно там тестируют инновации перед тем, как масштабировать их на другие предприятия.
Теперь Mercedes-Benz обновляет эту систему, впервые интегрируя в производственный процесс человекоподобных роботов Apollo от американской компании Apptronik. В отличие от стационарных промышленных роботов, которые выполняют однотипные задачи на одном месте, Apollo может свободно перемещаться по производственным цехам и выполнять задачи различных типов, что ускоряет производственные процессы.
Роботы уже проходят испытания в логистике, транспортировке компонентов и проверке качества деталей. Использование технологий дополненной реальности и удаленного управления позволяет обучать роботов взаимодействовать в реальных производственных условиях. В будущем Apollo смогут работать автономно, что станет прорывом в внедрении гибких роботизированных систем.