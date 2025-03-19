В Казахстане упал беспилотник с надписью «Герань»
- 19.03.2025, 20:29
Такие дроны Россия использует для атак на Украину.
Вечером 18 марта в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области обнаружили беспилотник. На одном из фото, опубликованных «Уральской неделей» и Inform.kz, видна надпись «Герань». Такие ударные дроны «Герань-2», идентичные иранским Shahed-136, Россия использует для атак на Украину, пишет ASTRA.
Жители поселка Атамекен сообщили о находке в полицию. Экстренные службы рассказали «Уральской неделе», что получили сигнал о «неизвестном объекте» длиной 300 сантиметров. На место выехали полицейские и саперы.
Департамент полиции региона начал проверку.
«Объект упал в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, и был найден целым, без видимых повреждений. Все обстоятельства устанавливаются», — заявили в пресс-службе.
Это уже второй беспилотник, упавший в области. 18 февраля в Бокейординском районе близ села Уялы нашли «неопознанный объект» длиной 120 сантиметров, писали «Уральская неделя» и Inform.kz.