Минчанин показал скрытый участок метро, о котором не все знают 2 19.03.2025, 20:43

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Видео.

В Минске есть место, где тоннели метро «выходят на поверхность». Минчанин показал его в соцсетях, и многие удивились, узнав о его существовании, пишет CityDog.

Блогер mister_slivster рассказал в TikTok, что у минского метро есть «наземный участок», который скрыт под слоем земли. Это место находится между станциями «Трактарны завод» и «Пралетарская» в районе улицы Клумова и Антоновского парка.

По словам минчанина, этот участок связан со Слепянской водной системой, которую строителям «нужно было пересечь при прокладке тоннелей». Правда, вместо того чтобы прокладывать метро под водой, они решили возвести тоннели сверху и засыпать их грунтом.

Также mister_slivster поделился, что, если стоять прямо на этом тоннеле, «можно почувствовать вибрацию и услышать, как под землей проходят поезда». На этом тоннеле есть и специальные лестницы, по которым можно подняться и прогуляться.

Судя по комментариям, не все минчане знали, что под небольшой горкой скрывается метро.

«Я там вырос. Раньше, насколько знаю, кто-то туда даже спускался. Может, это и байки, конечно, но все же», — Петрович.

«Сделали так из-за того, что линия будет занимать место и будет барьером из-за контактного рельса и проводов», — Adeptus.

«А я и не знал», — Олег.

«И получается, что поезда едут под домами? Сколько раз там гулял, ни разу не чувствовал „дрожь земли“», — Виктор.

«Ого, впервые слышу про это», — Лиза.

«Мы там шлялись, покуда решетки не заварили», — slavik_papa_don.

«Можно было не засыпать, а сделать как в Ташкенте: метро выезжает на улицу и назад в тоннель», — Сергей.

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