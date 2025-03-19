Стоимость электричества в Европе упала ниже нуля

Стоимость электричества в Европе упала ниже нуля4
- 19.03.2025, 21:00
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Солнечная генерация превысила спрос.
Ясная солнечная погода способствовала росту производства солнечной энергии в некоторых частях Европы. Это привело к тому, что цены на электроэнергию в течение длительных периодов около полудня упали ниже нуля, пишет Bloomberg.
В среду, 19 марта, цены на электроэнергию в Германии, Франции, Нидерландах и Польше были отрицательными в течение четырех часов – с 11:00 до 15:00.
Пик солнечной генерации 19 марта в Германии, по данным агентства, достиг почти 44 гигаватт, что близко к самому высокому уровню этого года. Во Франции солнечная генерация накануне возросла до 16,6 гигаватт, свидетельствуют данные сетевого оператора RTE.
Ранее Bloomberg писал, что цены на электроэнергию в Германии падали ниже нуля в первый торговый день 2025 года. Ночью 2 января производство ветровой энергии достигло 40 гигаватт, что значительно превысило спрос.
Отрицательные цены на электроэнергию выросли в марте этого года по сравнению с тем же периодом в прошлом году, поскольку в сеть поступает больше солнечной энергии, превышающей спрос.
Сетевая инфраструктура Европы не способна поглотить дополнительную солнечную энергию. Это, пишет агентство, может привести к увеличению количества периодов отрицательных цен в периоды пиковой выработки солнечной энергии в июне и июле, а также в следующем году.
В последние годы в Европе наблюдается всплеск солнечной генерации из-за роста цен на природный газ и снижения расходов на солнечные панели. Германия намерена добавить рекордные 17 гигаватт солнечной энергии в этом году и в дальнейшем увеличивать мощности ежегодно по крайней мере до 2030 года.