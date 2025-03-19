В магазинах Минска заметили фрукт за почти 120 рублей

В магазинах Минска заметили фрукт за почти 120 рублей1
- 19.03.2025, 21:18
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Фотофакт.
В минском магазине продают фрукт за 119,99 рубля. Это лонган, популярный в таких азиатских странах, как Китай, Вьетнам, Тайланд. Замечен он на прилавке одного из минских супермаркетов сети Green.
У лонгана плотная коричневая кожура, а под ней полупрозрачная белая мякоть с косточкой. В интернете вкус фрукта описывают как свежий, сладкий, с мускусным оттенком и небольшой кислинкой — напоминающий личи и виноград, но более экзотический.
Несмотря на то что по размерам лонган похож на крупную малину, с точки зрения ботаники относится он к фруктам, а не к ягодам.
Лонган считается низкокалорийным продуктом — на 100 грамм у него 60 ккал, 14 грамм углеводов, белка 1,3 грамма и 0,1 грамма жиров.
На упаковке указано, что это урожай 2024 года, а срок годности — 90 дней с даты упаковки. Импортирует фрукт в Беларусь компания ООО «Фуд Система».