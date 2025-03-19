Определились соперницы Соболенко и Азаренко на турнире в Майами 19.03.2025, 21:43

Соболенко из-за высокого посева начнет турнир с 1/32 финала.

Первая ракетка планеты Арина Соболенко узнала свою соперницу на турнире WTA 1000, который пройдет в Майами.

Белоруска из-за высокого посева начнет с 1/32 финала, куда прошла Виктория Томова из Болгарии (№64 WTA).

Она выиграла в поединке первого круга у американки Кэтти Макнелли (№414 WTA) со счетом 6:3, 2:6, 6:3.

Интересно, что Соболенко и Томова встречались почти 10 лет назад – на турнире в Будапеште в 2016 году. Тогда белоруска потерпела поражение.

Если Арина пройдет дальше, ее будет ожидать победительница матча между Магдаленой Френх из Польши (№27 WTA) и Еленой-Габриэлой Рузе (№102 WTA) из Румынии.

Белоруска Виктория Азаренко (№32 WTA) начнет свой путь в ночь на 20 марта, против украинки Ангелины Калининой (№55 WTA). Их матч запланирован не ранее 02:00 по белорусскому времени.

Победительница попадет на чешку Каролину Мухову (№14 WTA).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com