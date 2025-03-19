«Водители массово поехали, узнав, что все камеры будут фиксировать отсутствие ТО» 19.03.2025, 22:02

Что известно про ситуацию с очередями на станциях техосмотра.

В «Белтехосмотре» сказали, что происходит на станциях техосмотра в Беларуси, где выстроились очереди, сообщает БелТА.

Так, в «Белтехосмотре» подтвердили, что на некоторых станциях техосмотра выстроились очереди. Белорусские водители массово поехали проходить ТО после того, как сообщили, что все камеры будут фиксировать его отсутствие.

Напомним, не так давно ГАИ сообщило, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра. После этого на некоторых станциях гостехосмотра стали наблюдать увеличение очередей.

- На данный момент предпринимаются все меры для устранения очередей, - прокомментировал директор республиканского унитарного сервисного предприятия «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский.

Таким образом, сейчас в Беларуси все камеры контроля скорости в автоматическом режиме сверяют наличие ТО на авто. Если техосмотра нет, то нарушителя сфотографируют. После водитель получит «письмо счастья» со штрафом.

Первое нарушение может сопровождаться предупреждением. Но, если камера фиксации зарегистрирует еще одно нарушение — уже пришлю штраф 0,5 базовой величины (21 белорусский рубль в марте 2025-го). За каждое последующее «фото» сумма взыскания будет увеличиваться. Повторное нарушение в течение года наказывается двумя базовыми (84 белрубля).

Известно, что если водитель без ТО на автомобиль в течение одних суток несколько раз попал на камеры фотофиксации, то к административной ответственности его все же привлекут только один раз.

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