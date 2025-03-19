Уолц о Путине: У нас нет иллюзий о том, с кем имеем дело 19.03.2025, 22:14

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Советник по национальной безопасности США назвал диктатора РФ «жестким персонажем».

Советник по национальной безопасности Майк Уолц назвал российского диктатора Владимира Путина «жестким персонажем». Он подчеркнул, что у США нет иллюзий на его счет, передает CNN.

«Путин – жесткий персонаж. У нас нет иллюзий по поводу того, с кем мы имеем дело. Но обе стороны заинтересованы в том, чтобы прекратить убийства», – сказал он.

Уолца спросили, считает ли он, что Путин был честным во время диалога с лидером США Дональдом Трампом 18 марта. На это он ответил, что в целом это «жесткие переговоры» и тут речь идет не о том «обязательно ли верить», а о «доверяй, но проверяй».

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