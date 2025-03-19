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Минчанам предложили бесплатно сделать флюорографию

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  • 19.03.2025, 22:36
  • 1,432
Минчанам предложили бесплатно сделать флюорографию

Результат выдадут сразу же.

Сразу два дня в разных локациях белорусской столицы будут работать мобильные флюорографы, пишет агентство «Минск-Новости».

Горожане смогут бесплатно и быстро проверить состояние легких.

Системы «Пульмоэкспресс» появятся 21 марта у центрального входа на Комаровский рынок и 24-го числа – на площади возле универмага «Беларусь».

Для прохождения обследования нужен только паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. А результат обещают отдать на руки сразу же.

По словам замглавврача Минского клинического центра фтизиопульмонологии Натальи Вислоух, оба дня каждый желающий сможет бесплатно пройти обследование органов грудной клетки с 09:00 до 16:00.

Это нужно для ранней диагностики заболеваний легких, в том числе онкологических и туберкулеза.

Кроме того, 24 марта в центре фтизиопульмонологии все желающие смогут получить бесплатную консультацию.

Врач-фтизиатр напомнила, что для выявления заболеваний органов грудной клетки на ранних стадиях людям до 40 лет флюорографию нужно проходить один раз в два года.

В старшем возрасте лучше делать это ежегодно.

Однако если у человека уже имеются хронические заболевания дыхательной системы, то независимо от возраста необходимо проходить флюорографию не менее одного раза в год.

К слову, исследование выполняют на современных аппаратах с минимальной лучевой нагрузкой на пациента. Она равна дозе, получаемой человеком за три-восемь часов загара на солнце или же за несколько часов авиаперелета.

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