Минчанам предложили бесплатно сделать флюорографию

Минчанам предложили бесплатно сделать флюорографию3
- 19.03.2025, 22:36
- 1,432
Результат выдадут сразу же.
Сразу два дня в разных локациях белорусской столицы будут работать мобильные флюорографы, пишет агентство «Минск-Новости».
Горожане смогут бесплатно и быстро проверить состояние легких.
Системы «Пульмоэкспресс» появятся 21 марта у центрального входа на Комаровский рынок и 24-го числа – на площади возле универмага «Беларусь».
Для прохождения обследования нужен только паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. А результат обещают отдать на руки сразу же.
По словам замглавврача Минского клинического центра фтизиопульмонологии Натальи Вислоух, оба дня каждый желающий сможет бесплатно пройти обследование органов грудной клетки с 09:00 до 16:00.
Это нужно для ранней диагностики заболеваний легких, в том числе онкологических и туберкулеза.
Кроме того, 24 марта в центре фтизиопульмонологии все желающие смогут получить бесплатную консультацию.
Врач-фтизиатр напомнила, что для выявления заболеваний органов грудной клетки на ранних стадиях людям до 40 лет флюорографию нужно проходить один раз в два года.
В старшем возрасте лучше делать это ежегодно.
Однако если у человека уже имеются хронические заболевания дыхательной системы, то независимо от возраста необходимо проходить флюорографию не менее одного раза в год.
К слову, исследование выполняют на современных аппаратах с минимальной лучевой нагрузкой на пациента. Она равна дозе, получаемой человеком за три-восемь часов загара на солнце или же за несколько часов авиаперелета.