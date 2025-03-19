Еврокомиссия опубликовала Белую книгу перевооружения на 800 млрд евро 1 19.03.2025, 23:01

Она предусматривает и поддержку Украины.

В Брюсселе представили Белую книгу с предложениями Европейской комиссии по увеличению обороноспособности Европы и поддержке Украины.

Белую книгу Европейской обороны — Готовность 2030 и План Перевооружить Европу/Готовность 2030 обнародовали Высокий представитель ЕС Кая Каллас и европейский комиссар Андрис Кубилиус.

«Международный порядок претерпевает такие изменения, которых не было с 1945 года. Это ключевой момент для европейской безопасности. Это ключевой момент для действий. Да, потребности в дополнительном финансировании огромные. Существенными являются также те предложения, которые мы сегодня приняли», - сказала Каллас.

По ее словам, в Белой книге определили пробелы в возможностях государств-членов. «В соответствии с приоритетами возможностей НАТО мы выдвигаем идеи, как работать вместе, чтобы их выполнить. Это означает пополнение европейских запасов боеприпасов, оружия, военной техники, чтобы они также поступали в Украину», - подчеркнула Высокий представитель.

Она также детализировала, что ЕС должен поставлять Украине ежегодно 2 млн патронов.

Кроме того, Каллас отметила, что Украина также должна быть частью этой работы. «Нам есть чему поучиться из украинского боевого опыта. Мы также должны быть в состоянии развивать системы обороны для Украины, а также вместе с Украиной. Государства-члены должны оставаться руководящими силами, когда речь идет об обороне. Это вопрос национального суверенитета», - добавила она.

Комментируя обнародование Белой книги, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Эпоха дивидендов мира давно прошла. Архитектуру безопасности, на которую мы полагались, больше нельзя воспринимать как должное. Европа готова активизироваться. Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши возможности и применять проактивный подход к безопасности».

Фон дер Ляйен убеждена, что нужно больше покупать европейское, потому что «это означает укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы». «Это означает стимулирование инноваций. А это значит создание общеевропейского рынка для оборонного оборудования».

В пресс-релизе отмечается, что предложенные меры направлены на то, чтобы «ответить на краткосрочную неотложность поддержки Украины, а также на решение острой долгосрочной потребности укрепить безопасность и оборону Европы».

В Еврокомиссии напомнили, что, как об этом ранее сказала фон дер Ляйен, «последние несколько лет выявили хронический дефицит инвестиций и неэффективное расходование средств в военный потенциал Европы».

В частности, Белая книга представляет решения для устранения критических пробелов в возможностях и создания прочной защиты промышленной базы, предлагает пути для государств-членов массово инвестировать в оборону, обеспечить оборону системы и наращивать готовность европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе.

«Это необходимо для безопасности Европы. Европа должна инвестировать в безопасность и оборону континента продолжением поддержки Украины в ее защите от российской агрессии», - отмечается в пресс-релизе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com