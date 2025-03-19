Еврокомиссия опубликовала Белую книгу перевооружения на 800 млрд евро

Еврокомиссия опубликовала Белую книгу перевооружения на 800 млрд евро1
- 19.03.2025, 23:01
Она предусматривает и поддержку Украины.
В Брюсселе представили Белую книгу с предложениями Европейской комиссии по увеличению обороноспособности Европы и поддержке Украины.
Белую книгу Европейской обороны — Готовность 2030 и План Перевооружить Европу/Готовность 2030 обнародовали Высокий представитель ЕС Кая Каллас и европейский комиссар Андрис Кубилиус.
«Международный порядок претерпевает такие изменения, которых не было с 1945 года. Это ключевой момент для европейской безопасности. Это ключевой момент для действий. Да, потребности в дополнительном финансировании огромные. Существенными являются также те предложения, которые мы сегодня приняли», - сказала Каллас.
По ее словам, в Белой книге определили пробелы в возможностях государств-членов. «В соответствии с приоритетами возможностей НАТО мы выдвигаем идеи, как работать вместе, чтобы их выполнить. Это означает пополнение европейских запасов боеприпасов, оружия, военной техники, чтобы они также поступали в Украину», - подчеркнула Высокий представитель.
Она также детализировала, что ЕС должен поставлять Украине ежегодно 2 млн патронов.
Кроме того, Каллас отметила, что Украина также должна быть частью этой работы. «Нам есть чему поучиться из украинского боевого опыта. Мы также должны быть в состоянии развивать системы обороны для Украины, а также вместе с Украиной. Государства-члены должны оставаться руководящими силами, когда речь идет об обороне. Это вопрос национального суверенитета», - добавила она.
Комментируя обнародование Белой книги, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала: «Эпоха дивидендов мира давно прошла. Архитектуру безопасности, на которую мы полагались, больше нельзя воспринимать как должное. Европа готова активизироваться. Мы должны инвестировать в оборону, укреплять наши возможности и применять проактивный подход к безопасности».
Фон дер Ляйен убеждена, что нужно больше покупать европейское, потому что «это означает укрепление европейской оборонной технологической и промышленной базы». «Это означает стимулирование инноваций. А это значит создание общеевропейского рынка для оборонного оборудования».
В пресс-релизе отмечается, что предложенные меры направлены на то, чтобы «ответить на краткосрочную неотложность поддержки Украины, а также на решение острой долгосрочной потребности укрепить безопасность и оборону Европы».
В Еврокомиссии напомнили, что, как об этом ранее сказала фон дер Ляйен, «последние несколько лет выявили хронический дефицит инвестиций и неэффективное расходование средств в военный потенциал Европы».
В частности, Белая книга представляет решения для устранения критических пробелов в возможностях и создания прочной защиты промышленной базы, предлагает пути для государств-членов массово инвестировать в оборону, обеспечить оборону системы и наращивать готовность европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе.
«Это необходимо для безопасности Европы. Европа должна инвестировать в безопасность и оборону континента продолжением поддержки Украины в ее защите от российской агрессии», - отмечается в пресс-релизе.