Беларусь вводит электронные визы 1 19.03.2025, 23:29

С 20 марта.

С 20 марта иностранцы смогут въезжать в Беларусь по электронной визе, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Такая опция доступна владельцам обычных паспортов 67 государств, в том числе США, Канады, государств ЕС, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Великобритании и других стран.

Электронные визы являются однократными и индивидуальными и выдаются на срок не более 30 суток.

В зависимости от цели поездки предусмотрены следующие категории электронных виз: деловая поездка;

участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках;

частные дела;

туризм.

Электронные визы выдаются в автоматическом режиме без необходимости посещения беларусских загранучреждений и предоставления документов визовой поддержки.

Консульский сбор за выдачу электронной визы не отличается от сбора за визу, вклеиваемую в паспорт. Кроме консульского сбора, необходимо также оплатить сервисный сбор в размере шести евро.

Для получения такой визы иностранцу достаточно будет создать личный кабинет на сайте «E-Паслуга» (в том числе через мобильное приложение «Е-Паслуга») и подать визовую заявку, выбрав соответствующую услугу — код услуги 3.04.01, название услуги «Выдача электронных виз». Визовая заявка рассматривается в течение семи календарных дней.

При въезде в Беларусь и во время пребывания в стране иностранец по требованию компетентных органов обязан предъявлять экземпляр электронной визы в электронном виде или на бумажном носителе.

Въезд на территорию Республики Беларусь по электронной визе возможен через все международные пункты пропуска (автодорожные, железнодорожные, через пункты пропуска Национальный аэропорт Минск, аэропорты Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева).

В МИД подчеркнули, что все введенные ранее безвизовые режимы сохраняют свое действие.

Плата за рассмотрение визовой заявки Оплата производится банковскими картами платежных систем Visa International или Masterсard Worldwide.

Стоимость консульского сбора

35 евро — для граждан Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии, а также лиц без гражданства, проживающих в Эстонии, и неграждан Латвии;

60 евро — для граждан иных государств;

Бесплатно — для граждан Японии, а также не достигших 12-летнего возраста граждан Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и не достигших 14-летнего возраста граждан иных государств, неграждан Латвии и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Эстонии.

Сбор за осуществление банком Интернет-эквайринга и пользование электронной услугой по выдаче электронных виз составляет 6 евро и взимается с каждого заявителя, независимо от возраста и гражданства.

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