Зеленский рассказал детали разговора с Трампом 19.03.2025, 23:39

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что разговор был «положительным, очень содержательным и откровенным».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недавно завершившийся разговор с президентом США Дональдом Трампом был «положительным, очень содержательным и откровенным». Президент Трамп поделился деталями своего разговора с Путиным, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети X по итогам разговора.

«Я поблагодарил его за хорошее и продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта — эта встреча команд существенно помогла в продвижении к завершению войны. Мы согласились, что Украина и США должны продолжать работать вместе для достижения реального прекращения войны и установления крепкого мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским лидерством можно добиться продолжительного мира уже в этом году», – рассказал Зеленский.

По словам Зеленского, президент Трамп поделился ключевыми вопросами, обсужденными в телефонном разговоре с Путиным. Он добавил, что одним из первых шагов к полному прекращению войны могло бы стать прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры.

«Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его осуществить. Наши команды обсуждали этот шаг в Джидде. Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение. Мы будем продолжать работу над тем, чтобы это произошло. Мы считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня», – проинформировал глава государства.

Президент Зеленский также предоставил Трампу обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.

«Мы говорили о ситуации в Курской области, коснулись вопроса освобождения военнопленных, возвращения украинских детей, захваченных российскими силами. Также обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможности ее усиления для защиты жизней», - добавил Зеленский.

Также президент Украины проинформировал, что в ближайшие дни украинская и американская делегации готовы встретиться в Саудовской Аравии «для продолжения координации шагов по пути к миру».

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