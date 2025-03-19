Президент Финляндии: Украина в лучшем военном положении, чем утверждают открытые источники 19.03.2025, 23:54

Александр Стубб

В частности, он прокомментировал бои на востоке Украины и в российской Курской области.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Украина находится в лучшем военном положении, чем об этом сообщают открытые источники. В частности, он прокомментировал бои на востоке Украины и в российской Курской области.

Об этом он сказал в интервью изданию Yle в среду, 19 марта.

По словам президента Финляндии, его оценка ситуации в Украине основывается на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой.

«Сегодня мы узнали от президента Зеленского о ситуации на восточном фронте и в Курске. Лучше, чем утверждают открытые источники», — отметил он.

При этом он не уточнил, о каких данных идет речь, однако добавил, что доверяет оценке президента Украины Владимира Зеленского больше, чем «оценке [российского диктатора Владимира] Путина».

Ранее Стубб поддержал позицию Украины о необходимости продолжения военной помощи от Запада и заявил, что Россия воспользуется любой проявленной слабостью.

Президент Украины и первая леди Украины Елена Зеленская в среду, 19 марта, находятся в Финляндии с официальным визитом.

Отмечается, что официальные переговоры, которые состоятся в президентском дворце, будут сосредоточены на поддержке Финляндией Украины и шагах по прекращению войны России. Кроме президентов, в дискуссиях примут участие, в частности, министр финансов Рийкка Пурра, министр обороны Антти Хаккянен и министр иностранных дел Элина Валтонен.

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