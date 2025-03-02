«Вместе все преодолеем»: Залужный опубликовал фото с Зеленским
- 2.03.2025, 1:00
И написал о «настоящих друзьях Украины».
Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал фото с президентом Владимиром Зеленским.
Сегодня глава украинского государства находится с визитом в Лондоне, где встретился с премьер-министром страны Киром Стармером.
«Эта война нас испытывает на стойкость и мужество. А еще показывает настоящих друзей. В эти дни в Лондоне много будут говорить об Украине и дальнейшей поддержке.
Будет тяжело, но вместе мы все преодолеем», — написал Залужный.