62% республиканцев выступают за помощь Украине 2.03.2025, 6:01

Подавляющее большинство членов Республиканской партии считают Путина токсичным.

62% республиканцев склонны поддерживать помощь Украине, если это даст президенту США Дональду Трампу время и рычаги влияния для переговоров о мирном завершении войны в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Americans Together for Ukraine, которые оказалось в распоряжении NV в субботу, 1 марта.

60% республиканцев считают, что если Трамп сможет договориться о выгодной сделке и США получат определенную компенсацию, то следует продолжать поставки оружия Украине, даже если это несет риск прямого конфликта с Россией.

Также узнав, что Россия похитила по меньшей мере 19 546 украинских детей во время войны и то, что поддержка США может помочь их освободить, 71% республиканцев заявил, что они в таком случае также поддержат помощь Украине.

Результаты опроса также показывают, что 69% республиканцев считают, что именно Россия развязала войну, и что, даже если Украина «не является идеальной», ее народ борется за существование как свободная и независимая демократия. Они соглашаются, что при возможности, российское руководство расширит свою войну за пределы Украины.

Образ российского диктатора Владимира Путина среди республиканцев является токсичным — 83% респондентов имеют о нем негативное мнение. В то же время их отношение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому сбалансированное (43% относятся положительно, 45% - отрицательно).

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