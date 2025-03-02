62% республиканцев выступают за помощь Украине
- 2.03.2025, 6:01
Подавляющее большинство членов Республиканской партии считают Путина токсичным.
62% республиканцев склонны поддерживать помощь Украине, если это даст президенту США Дональду Трампу время и рычаги влияния для переговоров о мирном завершении войны в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Americans Together for Ukraine, которые оказалось в распоряжении NV в субботу, 1 марта.
60% республиканцев считают, что если Трамп сможет договориться о выгодной сделке и США получат определенную компенсацию, то следует продолжать поставки оружия Украине, даже если это несет риск прямого конфликта с Россией.
Также узнав, что Россия похитила по меньшей мере 19 546 украинских детей во время войны и то, что поддержка США может помочь их освободить, 71% республиканцев заявил, что они в таком случае также поддержат помощь Украине.
Результаты опроса также показывают, что 69% республиканцев считают, что именно Россия развязала войну, и что, даже если Украина «не является идеальной», ее народ борется за существование как свободная и независимая демократия. Они соглашаются, что при возможности, российское руководство расширит свою войну за пределы Украины.
Образ российского диктатора Владимира Путина среди республиканцев является токсичным — 83% респондентов имеют о нем негативное мнение. В то же время их отношение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому сбалансированное (43% относятся положительно, 45% - отрицательно).