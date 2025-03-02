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Уолц рассказал, что было после спора между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Овальном кабинете

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  • 2.03.2025, 8:38
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Уолц рассказал, что было после спора между Трампом, Вэнсом и Зеленским в Овальном кабинете
Майк Уолц

Перед этим журналистов попросили выйти.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц рассказал, что после спора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники посоветовали Трампу прекратить переговоры с Зеленским.

Об этом Уолц рассказал в интервью Fox News.

Волтц сказал, что после того, как пресса вышла, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники посоветовали президенту Дональду Трампу прекратить переговоры с президентом Украины Зеленским, а украинскому лидеру они сказали, что пора покинуть Белый дом.

«У нас была встреча после этого спора и мы более-менее единодушно посоветовали президенту, что после этого оскорбления в Овальном кабинете мы просто не видим, как это может двигаться вперед, что любое дальнейшее взаимодействие с этого момента будет лишь продвижением назад. И это то, что мы сказали президенту Зеленскому и его команде», - заявил советник Трампа.

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