Партизаны проникли в воинскую часть под Москвой и устроили пожар 2.03.2025, 8:46

Сожжен автобус оккупантов.

Представитель украинского подполья устроил диверсию на территории воинской части в Московской области. Во время операции удалось уничтожить автотранспорт, предназначенный для перевозки личного состава ВС РФ.

Об этом сообщает Telegram партизанского движения «АТЕШ».

Как обратили внимание подпольщики, их агент «прямо под носом у военного патруля уничтожил транспорт оккупантов». После этого представитель сил сопротивления успешно покинул место проведения диверсии на территории одной из в/ч в Подмосковье.

«После пожара в части началась паника, командиры начали искать виновных среди своих военнослужащих», - рассказали партизаны.

Также в «АТЕШ» сообщили, что теперь российское командование пытается «замять инцидент». Однако, обратили внимание партизаны, такие случаи «повторяются все чаще».

«Война приходит в российский тыл, и никакая охрана не сможет помешать этому. Блестящая работа нашего агента, которая снова показала слабость российской армии даже в глубоком тылу», - говорится в заявлении движения.

Кроме того, в «АТЕШ» обнародовали кадры проведенной диверсии на территории воинской части в Московской области.

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