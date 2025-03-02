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В армии США показали, как ликвидировали в Сирии лидера филиала «Аль-Каиды»

  • 2.03.2025, 8:51
В армии США показали, как ликвидировали в Сирии лидера филиала «Аль-Каиды»

Опубликовано видео удара.

Военные США провели операцию в Сирии, в ходе которой был ликвидирован старший военный лидер джихадистской группировки «Хуррас ад-Дин» («ХаД»), связанной с террористической организацией «Аль-Каида». Цель уничтожали, нанеся авиаудар.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В американском военном ведомстве уточнили, что данная операция была проведена на северо-западе Сирии еще 23 февраля.

В Центркоме проинформировали, что силы США «нанесли высокоточный авиаудар на северо-западе Сирии, поразив и убив Мухаммеда Юсуфа Зию Талая, старшего военного лидера террористической организации «Хуррас ад-Дин» («ХаД»), филиала «Аль-Каиды».

Также американская сторона заявила, что авиаудар был «частью постоянного обязательства CENTCOM вместе с партнерами в регионе» по препятствованию усилиям террористов планировать, организовывать и устраивать атаки «против гражданских лиц и военного персонала из США, наших союзников и наших партнеров во всем регионе и за его пределами».

По словам командующего Центрального командования США генерала Майкла Эрика Куриллы, армия продолжит «неустанно преследовать этих террористов, чтобы защитить нашу родину, а также персонал США, союзников и партнеров в регионе».

Также в Центркоме обнародовали кадры этой операции в Сирии. На видео, снятом с неба, показан момент удара по машине, которая двигалась по дороге. После попадания по транспорту она останавливается.

Что известно о «Хуррас ад-Дин»

Как обращает внимание американская сторона, эта группировка связана с международной террористической суннитской джихадистской организацией «Аль-Каида». В частности, «Хуррас ад-Дин» (с арабского - «Организация стражей религии») называют «Аль-Каидой в Сирии».

В Центркоме ранее рассказывали, что «Хуррас ад-Дин» базируется в Сирии и «разделяет глобальные стремления «Аль-Каиды» совершать нападения на интересы США и Запада».

Группировка «Хуррас ад-Дин» была основана в 2018 году, и участвовала в боях во время Гражданской войны в Сирии. Руководитель данной организации Абу Хумам аль-Шами был главным военным командиром несуществующего «Фронта Аль-Нусра» и воевал на стороне «Аль-Каиды» в гражданской войне в Афганистане 1990-х годов и повстанческих действиях в Ираке.

В сентябре 2019 года Госдеп США признал группировку «Хуррас ад-Дин» как международную террористическую организацию.

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