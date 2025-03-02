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«Зеленский - герой»: жители штата Вермонт вышли на протест

  • 2.03.2025, 9:06
  • 1,256
«Зеленский - герой»: жители штата Вермонт вышли на протест

Акция началась в момент приезда вице-президента США Джей Ди Венса.

В штате Вермонт прошла акция протеста против вице-президента США Джей Ди Венса и в поддержку Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ряд американских СМИ.

В городке Уэйтсфилд расположен лыжный курорт «Шугарбуш», куда Вэнс приехал отдыхать сразу после спора с Зеленским в Белом доме.

По данным Boston Globe, всего было более 700 протестующих, которые выстроились вдоль шоссе 100 в Уэйтсфилде перед Mad River Green.

Местное издание WCAX отмечает, что о визите Вэнса стало известно на этой неделе, что повлекло призывы к протестам против политики Трампа.

В частности, протестующие держали таблички с надписями «Ненависть никогда не сделает Америку великой», «Вэнс - предатель, катайся на лыжах в России», «Зеленский - герой» и другие.

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