«Зеленский - герой»: жители штата Вермонт вышли на протест
- 2.03.2025, 9:06
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Акция началась в момент приезда вице-президента США Джей Ди Венса.
В штате Вермонт прошла акция протеста против вице-президента США Джей Ди Венса и в поддержку Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ряд американских СМИ.
В городке Уэйтсфилд расположен лыжный курорт «Шугарбуш», куда Вэнс приехал отдыхать сразу после спора с Зеленским в Белом доме.
По данным Boston Globe, всего было более 700 протестующих, которые выстроились вдоль шоссе 100 в Уэйтсфилде перед Mad River Green.
Местное издание WCAX отмечает, что о визите Вэнса стало известно на этой неделе, что повлекло призывы к протестам против политики Трампа.
В частности, протестующие держали таблички с надписями «Ненависть никогда не сделает Америку великой», «Вэнс - предатель, катайся на лыжах в России», «Зеленский - герой» и другие.