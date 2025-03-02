Макрон поспорил с Трампом 2.03.2025, 9:10

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Эммануэль Макрон

Президент США напомнил, кто на самом деле «играет в Третью мировую войну».

Президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что якобы украинский лидер Владимир Зеленский «играется в Третью мировую войну». По его словам, это делает российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает BFMTV.

Макрон заявил, что «если кто-то играет в Третью мировую войну, то это Владимир Путин», а не Владимир Зеленский.

«Человека, который угрожает нам ядерным оружием и играет в Третью мировую войну, не стоит искать в Киеве. Нам лучше искать в Москве», - добавил он.

Он подчеркнул, что агрессор - это Россия, а жертва агрессии - Украина.

«Мы должны поблагодарить всех, кто помог. Мы должны уважать тех, кто борется с самого начала, потому что они борются за свое достоинство, свою независимость, за своих детей и за безопасность Европы», - сказал Макрон.

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