The New York Post: На подписании соглашения в Белом доме настаивал Ермак 2 2.03.2025, 9:40

8,148

Андрей Ермак

Келлог был против.

Спецпредставитель Трампа по вопросам войны в Украине Кит Келлог выступал против подписания соглашения об ископаемых именно во время личной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Однако руководитель ОП Андрей Ермак настаивал на таком формате.

Об этом пишет The New York Post.

Высокопоставленный американский чиновник, участвовавший в переговорах с Украиной, заявил, что Келлог призвал Зеленского подписать соглашение во время визита посланника в Киев на прошлой неделе, однако Ермак настоял на подписании соглашения в Белом доме.

По данным издания, после трех дней интенсивных переговоров Кэллог согласовал соглашение с Украиной.

«Келлог и Зеленский договорились о соглашении с одним пунктом, который еще предстоит доработать», - рассказал американский чиновник о переговорах, которые завершились 21 февраля.

Однако после переговоров руководитель Офиса президента Андрей Ермак настаивал, чтобы Зеленский поехал к Трампу для подписания соглашения в Белом доме.

Келлог советовал сделать иначе, поскольку отношения (между Зеленским и Трампом. - Ред.) «необходимо укрепить» перед личной встречей.

Однако источник, знакомый с тактикой Ермака, сообщил, что офис Зеленского «продолжал форсировать этот вопрос».

Издание отмечает, что Келлог был готов уйти, едва не оставив Украину без соглашения, которое можно было бы представить Трампу.

Однако Офис Президента в последнюю минуту «изменил курс» и отправил документы на поезд, которым Келлог ехал из Украины.

Даже после этого Киев продвигал план заключения соглашения в Вашингтоне, пишет СМИ.

Несколько украинских источников сообщили изданию, что команда Зеленского форсировала визит в США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com