В Беловежской пуще нашли ель очень необычной формы

В Беловежской пуще нашли ель очень необычной формы1
- 2.03.2025, 9:48
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На что она на самом деле похожа?
В Беловежской пуще сотрудники обнаружили ель с уникальной формой ствола, сообщает пресс-служба национального парка.
Найденное дерево отличается необычной формой нижней части ствола, напоминающей кеглю или матрешку, в то время как у обычных елей ствол имеет прямую, цилиндрическую форму. Возраст хвойного дерева составляет около 45 лет, а его высота — 22 метра.
Как отмечают в пресс-службе, это не единственная древесная аномалия на территории парка. Посетители также могут увидеть так называемое дерево-трезубец и срастание двух деревьев на расстоянии около метра друг от друга.
«Мир деревьев непредсказуем и удивителен», — подчеркивают представители национального парка.