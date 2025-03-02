В Беловежской пуще нашли ель очень необычной формы 1 2.03.2025, 9:48

3,598

На что она на самом деле похожа?

В Беловежской пуще сотрудники обнаружили ель с уникальной формой ствола, сообщает пресс-служба национального парка.

Найденное дерево отличается необычной формой нижней части ствола, напоминающей кеглю или матрешку, в то время как у обычных елей ствол имеет прямую, цилиндрическую форму. Возраст хвойного дерева составляет около 45 лет, а его высота — 22 метра.

Как отмечают в пресс-службе, это не единственная древесная аномалия на территории парка. Посетители также могут увидеть так называемое дерево-трезубец и срастание двух деревьев на расстоянии около метра друг от друга.

«Мир деревьев непредсказуем и удивителен», — подчеркивают представители национального парка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com