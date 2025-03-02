Назван овощ, способный творить чудеса с вашим организмом 1 2.03.2025, 10:13

2,760

Этот суперпродукт обладает множеством преимуществ.

Свекла, полезные свойства которой часто недооценивают, является суперпродуктом и обладает множеством преимуществ для здоровья, передает ТСН.

Свекла содержит большое количество необходимых витаминов, минералов и растительных соединений, многие из которых обладают лечебными свойствами.

Этот питательный корнеплод имеет немало преимуществ для здоровья

Богат антиоксидантами

Свекла является мощным источником антиоксидантов, включая беталаины и бетацианин, помогающие бороться с окислительным стрессом и нейтрализующие свободные радикалы в организме. Эти соединения играют решающую роль в снижении риска хронических заболеваний и укреплении здоровья клеток.

Снижает артериальное давление

Высокое кровяное давление является важным фактором риска сердечных заболеваний и инсульта. Содержащиеся в свекле нитраты могут расширять кровеносные сосуды, что приводит к снижению артериального давления. Частое употребление свеклы с течением времени может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и снизить риск гипертонии.

Улучшает работу мозга

Нитраты в свекле способствуют лучшему кровоснабжению мозга, что улучшает память, концентрацию и когнитивные способности. Это особенно полезно для пожилых людей, поскольку помогает снизить риск деменции.

Помогает при анемии

Свекла содержит много железа и фолиевой кислоты, что способствует повышению уровня гемоглобина.

Защищает здоровье кишечника

Содержание клетчатки в свекле поддерживает здоровье пищеварения, предотвращает запоры. Кроме того, наличие пищевых нитратов может способствовать росту полезных бактерий в кишечнике, поддерживая здоровый микробиом и общую работу кишечника.

Полезен для печени

Детоксикационные свойства свеклы делают ее полезным для здоровья печени. Он стимулирует функцию печени и способствует выведению токсинов из организма, поддерживая всеобщее здоровье и работу печени.

Имеет низкую калорийность

Для тех, кто следит за калориями и хочет похудеть, свекла является фантастическим дополнением к здоровому питанию. Он очень низкокалорийный, что делает его отличным выбором для любой диеты для похудения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com