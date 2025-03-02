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Пентагон приказал направить тысячи военных и десятки ББМ на границу с Мексикой

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  • 2.03.2025, 10:19
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Пентагон приказал направить тысячи военных и десятки ББМ на границу с Мексикой

Приказы одобрил лично Пит Гегсет.

Глава Пентагона Пит Гегсет поручил направить дополнительных около 3 000 военнослужащих на границу с Мексикой. В частности, речь идет о солдатах моторизованной бригады, которая оснащена 20-тонными бронированными боевыми машинами Stryker.

Об этом пишет The Washington Post.

Гегсет одобрил соответствующие приказы в пятницу, сказали чиновники на условиях анонимности.

Речь идет об отправке военных преимущественно из 2-й бригады Stryker 4-й пехотной дивизии в Форт-Карсоне, штат Колорадо. Также к ним присоединятся военные, которые специализируются на инженерии, разведке и связях с общественностью.

«Гегсет приказал развернуть бригадную боевую группу Stryker и вертолетное подразделение для «усиления и расширения текущих операций по обеспечению безопасности границы с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов», - говорится в материале издания.

Ожидается, что войска США прибудут в ближайшие недели. О численности войск информация не разглашается.

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