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Мелони перед встречей с Зеленским провела телефонный разговор с Трампом

  • 2.03.2025, 10:33
  • 1,050
Мелони перед встречей с Зеленским провела телефонный разговор с Трампом
Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии призвала к немедленному саммиту.

В субботу, 1 марта, глава правительства Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом говорится в сообщении итальянского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

«Сегодня вечером премьер-министр Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в частности, учитывая ее завтрашнюю встречу в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским», - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала к немедленному саммиту между США, европейскими государствами и союзниками, чтобы поговорить о решении вызовов.

Ее призыв прозвучал на фоне спора, который произошел между президентами Украины и США.

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