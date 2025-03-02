Мелони перед встречей с Зеленским провела телефонный разговор с Трампом
- 2.03.2025, 10:33
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Премьер-министр Италии призвала к немедленному саммиту.
В субботу, 1 марта, глава правительства Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом говорится в сообщении итальянского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
«Сегодня вечером премьер-министр Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в частности, учитывая ее завтрашнюю встречу в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским», - говорится в заявлении.
Напомним, что накануне премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала к немедленному саммиту между США, европейскими государствами и союзниками, чтобы поговорить о решении вызовов.
Ее призыв прозвучал на фоне спора, который произошел между президентами Украины и США.