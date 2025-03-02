«Следят, чтобы иностранец получал не меньше, чем местные» 1 2.03.2025, 10:43

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Белорус исполнил мечту и переехал в Швейцарию.

Владислав — Software Engineer, занимается бэкенд-разработкой. В 2022 году он релоцировался из Беларуси в Берлин, работал в немецком стартапе. Пару лет назад устроился в швейцарскую компанию с офисом в Берлине, а в этом году переехал в Цюрих. Он рассказал devby о нюансах жизни и работы в Швейцарии с белорусским паспортом.

– В Швейцарии до своего переезда я был лишь однажды. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что я хочу там жить. Безумно красивая страна в самом центре Европы с высоким уровнем жизни. Час-два на машине, поезде — и ты уже во Франции, Италии, Австрии. После релокации в Германию я не ожидал, что уже через два года смогу переехать туда.

В 2022 году меня релоцировал в Берлин немецкий стартап, в котором я удаленно работал около года. Стартап разрабатывал платформу для докторов и пациентов, на которой можно задавать вопросы о применении медицинских препаратов. Например, какая приемлемая доза лекарства для детей, какие могут быть побочные эффекты. На платформе был умный поиск, который выдавал ответ по запросу.

В 2023 году я занялся поисками новой работы. И по удачному стечению обстоятельств прошел собеседование и получил оффер от берлинского офиса разработки швейцарской компании, которая производит спортивные вещи. Я занимаюсь разработкой цифровых решений, которые собирают данные о товарах внутри компании и доставляют их на сайт.

«Я указал 58-65 тысяч евро гросс в год, в итоге мне предложили 72 тысячи евро»

Предложение о работе я получил спустя полтора месяца собеседований. Чтобы получить оффер, пришлось пройти 5 раундов интервью с разными членами команды: с рекрутером, Hiring Manager, Product Managers. Еще был Technical Coding Challenge с будущими коллегами.

Чего-то безумно сложного не было — довольно обычный формат интервью для европейской компании. Акцент делался на твоей личной мотивации, заинтересованности в компании, софт-скиллах, «cultural fit».

Дополнительно обсуждался оффер. В начале собеседования меня спрашивали о вилке зарплат. Я указал 58-65 тысяч евро гросс в год, в итоге мне предложили 72 тысячи евро.

Также компания предложила другие бенефиты:

Доступ к их образовательной платформе, чтобы проходить курсы, получать новые знания.

Покрытие изучения немецкого языка на полгода.

Гибридный режим работы (в офисе или дома).

Компенсация Urban Sport Clubs membership.

Устройство Apple для работы.

Бесплатная покупка или со скидкой брендовых вещей компании.

Мобильный телефон в подарок.

На тот момент у меня не было краткосрочных планов по переезду в Швейцарию. Я хотел пожить в Германии еще пару лет, чтобы выполнить условия по натурализации (5 лет) и податься на немецкий паспорт, а только потом переехать.

Но в Германии происходят политические изменения и есть риск, что недавно принятый закон о гражданстве отменят и вернут восемь лет вместо пяти, необходимых для натурализации. Поэтому как только узнал, что меня могут релоцировать в Цюрих, решил воспользоваться возможностью. Менеджеры были «за».

«Компании нужно доказывать, почему тот или иной специалист обязательно должен переехать в Швейцарию»

В Швейцарию проблематично переехать по работе специалистам с паспортами третьих стран (Non-EU). Это отдельный процесс, который может занять до полугода.

Во-первых, есть ограничение на количество специалистов из стран, не входящих в ЕС, которых могут нанять компании в Швейцарии.

Квоту ежегодно устанавливает правительство Швейцарии. Она составляет около 4000 человек в год (меняется каждый год). Значительную часть квоты забирают компании вроде Google и Microsoft.

Во-вторых, компания из Швейцарии обязана доказывать, почему уникален конкретный специалист из третьей страны, почему никто из Швейцарии и всего Евросоюза не подходит на эту позицию. Нужно четыре недели собеседовать кандидатов из Швейцарии и ЕС и предоставить полное обоснование, почему не подошел каждый из кандидатов. Только после этого можно попытаться нанять специалиста из Non-EU.

Компании нужно доказывать, почему тот или иной специалист обязательно должен переехать в Швейцарию, и почему он не может работать удаленно, например, из Германии. Из-за всех сложностей большинство организаций даже не собеседуют людей из не ЕС. Компаний, которые нанимают людей из третьих стран, в Швейцарии можно пересчитать по пальцам.

В моем случае весь процесс занял четыре недели от подачи заявления в миграционное ведомство Швейцарии и получения результата. Компания сотрудничает с агентством, которое перевозит сотрудников в любую страну. Они знают все тонкости работы с миграционной службой. У большинства компаний из Швейцарии такой возможности нет.

«У иностранного специалиста доход должен быть сравним с доходом гражданина Швейцарии на такой же позиции»

Мне потребовалось гораздо меньше документов для переезда в Швейцарию, чем в Германию. От меня требовался только паспорт, скан диплома без оценок и немецкая справка об отсутствии судимостей. На этом все.

Не нужно было подтверждать ни знания языков, ни свою квалификацию. Было только требования по доходам.

У иностранного специалиста доход должен быть сравним с доходом гражданина Швейцарии на такой же позиции. Миграционное ведомство следит, чтобы иностранец получал не меньше, чем местные.

В Берлин я переезжал по Blue Card EU. Эта долгосрочная виза для высококвалифицированных специалистов. Но в Швейцарии по Blue Card EU работать нельзя. Мне потребовалось получить вид на жительство в Швейцарии. Только недавно закрыл все вопросы с легализацией.

Зарегистрироваться на подачу на ВНЖ можно сразу по приезду в страну — в тот же день. Через неделю-две надо сдать биометрику, еще через 3-4 дня ВНЖ приходит по почте.

Вид на жительство зависит от длительности контракта и условий работы. У меня постоянный контракт. Для граждан третьих стран выдают ВНЖ на один год и каждый год его нужно продлевать. Для граждан ЕС выдают сразу на 5 лет.

Если потеряешь работу в Швейцарии и не найдешь новую спустя 30 дней после окончания контракта, то тебя обяжут уехать из страны.

Кстати, был еще один интересный момент, когда я открывал счет в банке UBS. Сотрудница предупредила, что мне нельзя делать никаких переводов, нельзя снимать наличные, оплачивать покупки в Беларуси или Россию, если я вдруг туда поеду. Мне сказали, что если я сделаю любые финансовые операции, связанные с Беларусью/Россией, будут проблемы. Какие проблемы, я не уточнял, но меня просили не пользоваться карточкой и не делать никаких транзакций в этих странах.

«Живя в Цюрихе, я где-то около 56 дней в году работаю просто на налоги»

В компании работает больше 3 тысяч человек по всему миру. Я знаю некоторых коллег из Беларуси, России и Украины. Коллеги совершенно из разных стран и компания делает большой фокус на diversity.

В компании гибридный режим с 2-3 днями в офисе, дальше можно работать из дома. Переработки (которых очень мало) компенсируются.

У сотрудников в Швейцарии есть 2 недели каникул во время новогодних праздников дополнительно к основному отпуску. Плюс есть flexible vacations, когда ты можешь взять дополнительно дни по согласованию в случае, даже если весь отпуск уже исчерпан.

Есть скидки на обеды и кофе, и скидки на товары в магазинах партнеров (в основном, это спортивный инвентарь).

По-моему, уровень зарплат в ИТ-компаниях в Швейцарии достаточный для комфортной жизни. Например, в Цюрихе медианная зарплата ИТ-специалиста составляет более 10 тысяч евро брутто.

Подоходный налог зависит от размера годовой зарплаты, региона (кантона), города и муниципалитета. В Цюрихе, например, разница между брутто и нетто зарплатой после вычета всех налогов составляет около 23-25%. Обычно на налоги уходит две месячные зарплаты. То есть, живя в Цюрихе, я где-то около 56 дней в году работаю просто на налоги.

«Найти квартиру без знакомств тяжело новичку»

Пока снимаю у друга комнату в трехкомнатной квартире на берегу Цюрихского озера в 20 минутах от города. Арендная плата составляет 1100 евро включая коммунальные услуги.

Но комната — это временный вариант. Сейчас ищу квартиру. Но найти жилье в Цюрихе — это как найти работу. Требуется время.

Найти квартиру без знакомств тяжело новичку: нет кредитного рейтинга, нет первых трех зарплат, нет рекомендаций от предыдущих лендлордов.

В Цюрихе много квартир сдаются в аренду без мебели. Средняя цена аренды квартиры зависит от местоположения.

1-1,5 комнаты — 1650 — 2500 швейцарских франков (1750-2660 евро).

2-2,5 комнаты — 2000-2800 швейцарских франков (2120-3000 евро)

3-3,5-комнаты — 2600-3500 швейцарских франков (2760-3700 евро).

4-4,5 комнаты — 3200-4250 швейцарских франков (3400-4500 евро).

Сложно оценить точную сумму трат. На текущий момент это около 2200 евро в месяц. Сюда входит аренда (1100 евро), продукты питания (500+ евро), мобильная связь (60+ евро), абонемент в спа (120+ евро).

Буду смотреть по ситуации: возможно, сниму квартиру на окраине города, где аренда ниже и можно найти что-то побольше. Благо транспорт ходит идеально, поэтому необязательно жить в самом городе.

В Швейцарии работает принцип – не важно как далеко я живу от города, а как быстро я могу добраться в центр на поездах, которые ходят как часы.

Цюрих в этом плане уютный город. По нему удобно передвигаться благодаря развитой системе общественного транспорта, особенно поездами. Все синхронизировано, я никогда не жду больше 5 минут, чтобы пересесть на другой поезд, автобус, если куда-то путешествую.

Я знаю коллег белорусов, которые после 10 лет в Цюрихе говорят, что не представляют себе жизнь где-либо еще. Когда они путешествуют в другую страну, им приходится идти на компромиссы, потому что нет той идеальности, организованности, как в Швейцарии.

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