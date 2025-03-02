Зеленский назвал встречу со Стармером «важной и теплой» 2.03.2025, 10:51

1,436

Фото: EPA

Президент Украины рассказал о достигнутых договоренностях.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Стороны обсудили ситуацию в Украине и Европе и подписали соглашение о ссуде для Украины на сумму £2,26 млрд. Об этом 1 марта в Telegram сообщил глава Украинского государства.

Зеленский назвал встречу «важной и теплой», во время которой обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги по усилению позиций Украины и окончанию войны справедливым миром, а также гарантии безопасности.

«Принципиальные слова поддержки от премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Заем на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине. Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну», – написал президент Украины.

По случаю он поблагодарил народ и правительство Великобритании за поддержку с самого начала войны, развязанной Россией.

«Счастливы, что имеем таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, какой должна быть уверенность в будущем для всех», – подытожил Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com