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Зеленский назвал встречу со Стармером «важной и теплой»

  • 2.03.2025, 10:51
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Зеленский назвал встречу со Стармером «важной и теплой»
Фото: EPA

Президент Украины рассказал о достигнутых договоренностях.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Стороны обсудили ситуацию в Украине и Европе и подписали соглашение о ссуде для Украины на сумму £2,26 млрд. Об этом 1 марта в Telegram сообщил глава Украинского государства.

Зеленский назвал встречу «важной и теплой», во время которой обсудили вызовы, стоящие перед Украиной и Европой, координацию с партнерами, конкретные шаги по усилению позиций Украины и окончанию войны справедливым миром, а также гарантии безопасности.

«Принципиальные слова поддержки от премьер-министра и важное решение: сегодня в нашем присутствии был подписан кредитный договор между Украиной и Великобританией. Заем на усиление нашей обороноспособности, который будет погашен с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия в Украине. Именно так справедливо: платить должен тот, кто начал войну», – написал президент Украины.

По случаю он поблагодарил народ и правительство Великобритании за поддержку с самого начала войны, развязанной Россией.

«Счастливы, что имеем таких стратегических партнеров и одинаковое видение того, какой должна быть уверенность в будущем для всех», – подытожил Зеленский.

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