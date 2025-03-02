Трампу нужен был скандал 6 Телеграм-канал «СерпомПо»

2.03.2025, 11:05

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Веди он так собственный бизнес, то не заработал бы ни цента.

Белый дом заявил, что Трамп «не заинтересован» в возобновлении сделки по добыче полезных ископаемых на Украине на данный момент.

И вообще он уехал в свое поместье во Флориду и не собирается возвращаться.

Это прямо любимое Ч.Т.Д. одной из путинских пропагандисток. Соглашение, которое Трамп продавал американцам как то, что позволит США вернуть сотни миллиардов разбазаренных Байденом на чужую войну денег, вмиг перестало его интересовать.

Как же, Зеленский не надел на подписание пиджак и галстук и посмел спорить с Трампом. Ну и не нужны тогда Америке эти миллиарды.

Кто-то поверит в такую чушь? Если бы Трамп так вел собственный бизнес, он не заработал бы ни цента.

Очевидно, что сделка, на которую пригласили Зеленского, была притворной. Трампу нужно было устроить публичный скандал, и он устроил бы его даже в том случае, если бы Зеленский приехал во фраке и молча кивал бы всю встречу, как фарфоровый китайский болванчик.

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