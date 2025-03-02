В Беларуси изменили правила досрочной траты семейного капитала
- 2.03.2025, 11:17
Новшества касаются расходов на образование.
В Беларуси внесены изменения в правила досрочного использования средств семейного капитала на получение образования. Сделано это постановлением Минобразования от 10 января 2025 года № 9. Оно опубликовано 1 марта на Национальном правовом портале.
В частности, ранее было установлено, что размер ежегодно досрочно используемых средств семейного капитала не может превышать стоимости обучения за текущий и (или) предыдущий учебный год, в том числе для погашения имеющейся задолженности по плате за обучение.
Теперь же определено, что размер ежегодно досрочно используемых средств семейного капитала не может превышать стоимости обучения за текущий, следующий и предыдущий учебные годы, в том числе на погашение имеющейся задолженности по плате за обучение.