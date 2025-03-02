закрыть
2 марта 2025, воскресенье, 11:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси изменили правила досрочной траты семейного капитала

  • 2.03.2025, 11:17
В Беларуси изменили правила досрочной траты семейного капитала

Новшества касаются расходов на образование.

В Беларуси внесены изменения в правила досрочного использования средств семейного капитала на получение образования. Сделано это постановлением Минобразования от 10 января 2025 года № 9. Оно опубликовано 1 марта на Национальном правовом портале.

В частности, ранее было установлено, что размер ежегодно досрочно используемых средств семейного капитала не может превышать стоимости обучения за текущий и (или) предыдущий учебный год, в том числе для погашения имеющейся задолженности по плате за обучение.

Теперь же определено, что размер ежегодно досрочно используемых средств семейного капитала не может превышать стоимости обучения за текущий, следующий и предыдущий учебные годы, в том числе на погашение имеющейся задолженности по плате за обучение.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук